росія намагається примусово мобілізувати українців до своєї армії, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n183233-okupanty-areshtovuut-meshkanciv-zaporijjya-schob-mobilizuvaty-yih-do-svoieyi-armiyi-cns.html

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Російські загарбники намагаються арештувати якомога більше чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоб потім тиснути на них із метою мобілізації до лав окупаційних військ.

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Про це сьогодні, 20 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що чоловіків на тимчасово окупованих територіях арештовують за найменшого приводу, зокрема, за порушення комендантської години, яку встановила окупаційна адміністрація.

Після цього затриманих відвозять до польових таборів, де на них вже чекають завезені з рф ув’язнені, які погодились воювати на боці рф. Злочинці чинять тиск на затриманих, схиляючи їх до служби в окупаційній армії, — наголошують у ЦНС.

Нещодавно у ЦНС повідомляли, що рашисти перетворили примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях у спосіб нажитися на цивільних мешканцях.