Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти намагаються мобілізувати до своїх лав жителів Луганщини, фото: ТАСС

Рашисти намагаються перезапустити систему примусової мобілізації на окупованій Луганщині

9 тра 2023, 17:37
999

Російські загарбники заново створюють «військкомати» на тимчасово окупованих територіях Луганщини, оскільки попередні установи не спроможні виконати план з примусової мобілізації громадян України.


.

Про це сьогодні, 9 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За інформацією ЦНС, що російські окупанти створили ліквідаційну комісію для «воєнного комісаріату лнр», яким керують місцеві колаборанти.

Причина полягає в тому, що даний «орган» був не спроможний виконати план з мобілізації необхідної кількості людей до лав окупаційної армії, оскільки місцеві мешканці уникають призову всіма можливими способами, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що замість ліквідовуваного «воєнного комісаріату лнр» рашисти створили новий орган під назвою «фєдєральноє казьонноє учреждєніє воєнний комісаріат лнр», керівництво якого призначили вже не з місцевих зрадників, а із завезених росіян.

Дана структура вже зареєстрована в російських реєстрах вже під іншим податковим номером, ніж попередній «воєнний комісаріат лнр», — зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, за інформацією ЦНС, росіяни планують використати оголошувані «евакуації» жителів окупованих територій для мобілізації чоловіків призовного віку, яких відвозитимуть до спеціальних таборів та передаватимуть військкоматам.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів