Рашисти намагаються перезапустити систему примусової мобілізації на окупованій Луганщині

Окупанти намагаються мобілізувати до своїх лав жителів Луганщини, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n182846-rashysty-namagautsya-perezapustyty-systemu-prymusovoyi-mobilizaciyi-na-okupovaniy-luganschyni.html

Ракурс

Російські загарбники заново створюють «військкомати» на тимчасово окупованих територіях Луганщини, оскільки попередні установи не спроможні виконати план з примусової мобілізації громадян України.

.

Про це сьогодні, 9 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За інформацією ЦНС, що російські окупанти створили ліквідаційну комісію для «воєнного комісаріату лнр», яким керують місцеві колаборанти.

Причина полягає в тому, що даний «орган» був не спроможний виконати план з мобілізації необхідної кількості людей до лав окупаційної армії, оскільки місцеві мешканці уникають призову всіма можливими способами, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що замість ліквідовуваного «воєнного комісаріату лнр» рашисти створили новий орган під назвою «фєдєральноє казьонноє учреждєніє воєнний комісаріат лнр», керівництво якого призначили вже не з місцевих зрадників, а із завезених росіян.

Дана структура вже зареєстрована в російських реєстрах вже під іншим податковим номером, ніж попередній «воєнний комісаріат лнр», — зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, за інформацією ЦНС, росіяни планують використати оголошувані «евакуації» жителів окупованих територій для мобілізації чоловіків призовного віку, яких відвозитимуть до спеціальних таборів та передаватимуть військкоматам.