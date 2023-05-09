Рашисти намагаються перезапустити систему примусової мобілізації на окупованій Луганщині

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Окупанти намагаються мобілізувати до своїх лав жителів Луганщини, фото: ТАСС
Рашисти намагаються перезапустити систему примусової мобілізації на окупованій Луганщиніhttps://racurs.ua/ua/n182846-rashysty-namagautsya-perezapustyty-systemu-prymusovoyi-mobilizaciyi-na-okupovaniy-luganschyni.htmlРакурс
Російські загарбники заново створюють «військкомати» на тимчасово окупованих територіях Луганщини, оскільки попередні установи не спроможні виконати план з примусової мобілізації громадян України.
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Про це сьогодні, 9 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
За інформацією ЦНС, що російські окупанти створили ліквідаційну комісію для «воєнного комісаріату лнр», яким керують місцеві колаборанти.
Причина полягає в тому, що даний «орган» був не спроможний виконати план з мобілізації необхідної кількості людей до лав окупаційної армії, оскільки місцеві мешканці уникають призову всіма можливими способами, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що замість ліквідовуваного «воєнного комісаріату лнр» рашисти створили новий орган під назвою «фєдєральноє казьонноє учреждєніє воєнний комісаріат лнр», керівництво якого призначили вже не з місцевих зрадників, а із завезених росіян.
Дана структура вже зареєстрована в російських реєстрах вже під іншим податковим номером, ніж попередній «воєнний комісаріат лнр», — зазначають у ЦНС.
Нагадаємо, за інформацією ЦНС, росіяни планують використати оголошувані «евакуації» жителів окупованих територій для мобілізації чоловіків призовного віку, яких відвозитимуть до спеціальних таборів та передаватимуть військкоматам.
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