Рашисты пытаются перезапустить систему принудительной мобилизации на оккупированной Луганщине

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Оккупанты пытаются мобилизовать в свои ряды жителей Луганщины, фото: ТАСС
Рашисты пытаются перезапустить систему принудительной мобилизации на оккупированной Луганщинеhttps://racurs.ua/n182846-rashisty-pytautsya-perezapustit-sistemu-prinuditelnoy-mobilizacii-na-okkupirovannoy-luganschine.htmlРакурс
Російські загарбники заново створюють «військкомати» на тимчасово окупованих територіях Луганщини, оскільки попередні установи не спроможні виконати план з примусової мобілізації громадян України.
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Про це сьогодні, 9 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
За інформацією ЦНС, що російські окупанти створили ліквідаційну комісію для «воєнного комісаріату лнр», яким керують місцеві колаборанти.
Причина полягає в тому, що даний «орган» був не спроможний виконати план з мобілізації необхідної кількості людей до лав окупаційної армії, оскільки місцеві мешканці уникають призову всіма можливими способами, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що замість ліквідовуваного «воєнного комісаріату лнр» рашисти створили новий орган під назвою «фєдєральноє казьонноє учреждєніє воєнний комісаріат лнр», керівництво якого призначили вже не з місцевих зрадників, а із завезених росіян.
Дана структура вже зареєстрована в російських реєстрах вже під іншим податковим номером, ніж попередній «воєнний комісаріат лнр», — зазначають у ЦНС.
Нагадаємо, за інформацією ЦНС, росіяни планують використати оголошувані «евакуації» жителів окупованих територій для мобілізації чоловіків призовного віку, яких відвозитимуть до спеціальних таборів та передаватимуть військкоматам.
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