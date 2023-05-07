Жителей оккупированных территорий могут мобилизовать в ряды захватчиков, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n182769-rashisty-pod-vidom-evakuacii-hotyat-mobilizovat-jiteley-okkupirovannyh-territoriy-cns.html

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Росіяни можуть використати «евакуації» жителів окупованих територій для мобілізації чоловіків призовного віку.

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За інформацією ЦНС, в уряді рф обговорюють відповідні зміни до постанови «Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в безпечні райони».

Зокрема окупанти хочуть фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих евакуацій. І чоловіків хочуть вивозити до окремих таборів, де їх передадуть в підпорядкування військкоматів, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що відповідна постанова стосується й територій рф.

Відтак, ймовірно, росіяни планують протестувати даний процес на ТОТ України з подальшим застосуванням на території рф, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що рашисти намагаються змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях. З цією метою вони: