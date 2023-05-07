Рашисти під виглядом «евакуації» хочуть мобілізувати жителів окупованих територій — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n182769-rashysty-pid-vyglyadom-evakuaciyi-hochut-mobilizuvaty-jyteliv-okupovanyh-terytoriy-cns.htmlРакурс
Росіяни можуть використати «евакуації» жителів окупованих територій для мобілізації чоловіків призовного віку.
Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
За інформацією ЦНС, в уряді рф обговорюють відповідні зміни до постанови «Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в безпечні райони».
Зокрема окупанти хочуть фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих евакуацій. І чоловіків хочуть вивозити до окремих таборів, де їх передадуть в підпорядкування військкоматів, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що відповідна постанова стосується й територій рф.
Відтак, ймовірно, росіяни планують протестувати даний процес на ТОТ України з подальшим застосуванням на території рф, — зазначають у ЦНС.
У ЦНС наголошують, що рашисти намагаються змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях. З цією метою вони:
- навмисно ініціюють гуманітарні кризи на тимчасово окупованих територіях, закриваючи лікарні та аптеки, щоб зробити життя місцевих жителів нестерпним;
- жителів ідеологічно прокачують щодо контрнаступу ЗСУ й «подальших руйнувань та репресій»;
- водночас мешканцям пропонують виїхати, й обіцяють грошову компенсацію.