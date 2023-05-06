Росіяни вивозять населення на окупованому Запоріжжі, фото: Іван Федоров

https://racurs.ua/ua/n182758-rashysty-pochaly-evakuaciu-z-okupovanogo-melitopolya-fedorova.html

Ракурс

У Мелітополі, тимчасово окупованому місті Запорізької області відучора, 5 травня, на центральній площі стоять автобуси, які вивозять загарбників та цивільних.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Таким чином, «евакуація» відбувається не лише в тих 16 населених пунктах, які окупанти раніше публічно оголосили, наголошує Федоров.

На прикладі Мелітополя ми можемо побачити таку картину: відучора на території першої гімназії та центральній площі стоять автобуси, які також забирають здебільшого колаборантів та тих скажених, які погодилися поїхати з ворогом, — зазначив він.

Також, за інформацією Федорова, окупанти виїхали з низки адміністративних будівель у місті.

Ворог покидає їх та палить там всі документи. Масову «евакуацію» там ще не оголосили, але ворог вже їде звідти й забирає колаборантів, — зазначив він.

Пізніше Федоров у своєму Telgram-каналі повідомив, що «евакуація» спровокували шалені черги та паніку, опублікувавши відповідні фото.