Рашисты начали «эвакуацию» из оккупированного Мелитополя — Федороваhttps://racurs.ua/n182758-rashisty-nachali-evakuaciu-iz-okkupirovannogo-melitopolya-fedorova.htmlРакурс
У Мелітополі, тимчасово окупованому місті Запорізької області відучора, 5 травня, на центральній площі стоять автобуси, які вивозять загарбників та цивільних.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.
Таким чином, «евакуація» відбувається не лише в тих 16 населених пунктах, які окупанти раніше публічно оголосили, наголошує Федоров.
На прикладі Мелітополя ми можемо побачити таку картину: відучора на території першої гімназії та центральній площі стоять автобуси, які також забирають здебільшого колаборантів та тих скажених, які погодилися поїхати з ворогом, — зазначив він.
Також, за інформацією Федорова, окупанти виїхали з низки адміністративних будівель у місті.
Ворог покидає їх та палить там всі документи. Масову «евакуацію» там ще не оголосили, але ворог вже їде звідти й забирає колаборантів, — зазначив він.
Пізніше Федоров у своєму Telgram-каналі повідомив, що «евакуація» спровокували шалені черги та паніку, опублікувавши відповідні фото.
Фото «без слів» на КПП Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму. Військові та власники спецперепусток — поза чергою. Вантажівки з награбованим — в окремій черзі. А тисячам легкових авто — мінімум 5 годин очікування, — зазначив він.