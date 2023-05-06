Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне вывозят население на оккупированном Запорожье, фото: Иван Федоров

Рашисты начали «эвакуацию» из оккупированного Мелитополя — Федорова

6 мая 2023, 21:22
999

У Мелітополі, тимчасово окупованому місті Запорізької області відучора, 5 травня, на центральній площі стоять автобуси, які вивозять загарбників та цивільних.


.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Таким чином, «евакуація» відбувається не лише в тих 16 населених пунктах, які окупанти раніше публічно оголосили, наголошує Федоров.

На прикладі Мелітополя ми можемо побачити таку картину: відучора на території першої гімназії та центральній площі стоять автобуси, які також забирають здебільшого колаборантів та тих скажених, які погодилися поїхати з ворогом, — зазначив він.

Також, за інформацією Федорова, окупанти виїхали з низки адміністративних будівель у місті.

Ворог покидає їх та палить там всі документи. Масову «евакуацію» там ще не оголосили, але ворог вже їде звідти й забирає колаборантів, — зазначив він.

Пізніше Федоров у своєму Telgram-каналі повідомив, що «евакуація» спровокували шалені черги та паніку, опублікувавши відповідні фото.

Фото «без слів» на КПП Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму. Військові та власники спецперепусток — поза чергою. Вантажівки з награбованим — в окремій черзі. А тисячам легкових авто — мінімум 5 годин очікування, — зазначив він.

Росіяни вивозять населення на окупованому Запоріжжі, фото: Іван Федоров

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров