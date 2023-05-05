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Россияне объявили на оккупированной части Запорожья принудительную массовую «эвакуацию» гражданских
Россияне объявили на оккупированной части Запорожья принудительную массовую «эвакуацию» гражданскихhttps://racurs.ua/n182717-rossiyane-obyavili-na-okkupirovannoy-chasti-zaporojya-prinuditelnuu-massovuu-evakuaciu-grajdanskih.htmlРакурс
Російські виродки розпочали масову евакуацію мешканців 18 тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, які знаходяться поблизу лінії фронту.
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Про це повідомив призначений росіянами «глава області» колаборант балицький.
Рашисти запланували евакуювати мешканців наступних таких населених пунктів: Тимошівка, Смирнове, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам’янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка.
Їх тимчасово евакуюють нібито через посилення обстрілів.
Українська влада цієї інформації наразі не коментувала.
Раніше аналогічна евакуація передувала відступу росіян з Харкова та Херсона.
Центр національного спротиву на початку тижня розповідав, що, за даними підпілля, в тимчасово окупованих районах Запорізької області, окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію працівників та їх сімей.
Зазначається, що поширено вказівки про знищення документів і техніки.
Як повідомляв Укрінформ, у тимчасово окупованому Криму російські «адміністрації» теж формують плани евакуації для своїх працівників. У деяких містах плани вже сформовані й затверджені.
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