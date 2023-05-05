Друг путина Шредер проиграл суд и лишился пожизненного офиса в Берлине

https://racurs.ua/n182716-drug-putina-shreder-proigral-sud-i-lishilsya-pojiznennogo-ofisa-v-berline.html

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Адміністративний суд Берліна оголосив, що Бундестаг вчинив законно, коли в травні 2022 року позбавив Ґерхарда Шредера довічного столичного офісу з персоналом.

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DW пише, що юридична суперечка точилася щодо шести приміщень у центрі Берліна за адресою Унтер-ден-Лінден 50 в офісній будівлі Otto-Wels-Haus, яка належить німецькому парламенту.

Шредер отримав їх у користування у 2005 році. Утримання офісу у 2021 р. обійшлося Німеччині у 407 тис. євро.

Депутати вирішили закрити бюро, оскільки Шредер, на їхню думку, «більше не виконує зобов’язань», що випливають із його колишньої посади канцлера. Маються на увазі публічні виступи, участь у політичних заходах, підтримка громадських організацій.

Адвокат екс-канцлера Ральф Гаєрманн заявив, що Шредера позбавили права на офіс через його особисті стосунки з Путіним. Це «негідно правової держави», вважав представник екс-канцлера.

Але суд вирішив інакше.