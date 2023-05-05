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Дания и Германия оперативно передадут Украине 80 танков Leopard 1
Дания и Германия оперативно передадут Украине 80 танков Leopard 1https://racurs.ua/n182715-daniya-i-germaniya-operativno-peredadut-ukraine-80-tankov-leopard-1.htmlРакурс
Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Уже в червні вони будуть готові до використання.
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Про це повідомив виконувач обов’язків глави данського міністерства оборони Троельс Лунд Поульсен.
Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця.
Також сьогодні міністр оборони Німеччини Пісторіус та його колега з Данії відвідали українських військових, які проходять навчання на полігоні в громаді Кліц.
Незабаром на цьому полігоні розпочнеться навчання ще однієї групи українських військовослужбовців на БМП «Мардер».
Попри те, що Leopard 1 не є такими сучасними, як Leopard 2, їхня користь для України буде значною, вважає Поульсен.
Вони мають дуже хорошу вогневу потужність і здатні добре орієнтуватися на місцевості. І це дуже велика кількість, а українцям потрібна дуже велика кількість танків, — зазначив він.
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