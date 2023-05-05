Дания и Германия оперативно передадут Украине 80 танков Leopard 1

https://racurs.ua/n182715-daniya-i-germaniya-operativno-peredadut-ukraine-80-tankov-leopard-1.html

Ракурс

Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Уже в червні вони будуть готові до використання.

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Про це повідомив виконувач обов’язків глави данського міністерства оборони Троельс Лунд Поульсен.

Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця.

Також сьогодні міністр оборони Німеччини Пісторіус та його колега з Данії відвідали українських військових, які проходять навчання на полігоні в громаді Кліц.

Незабаром на цьому полігоні розпочнеться навчання ще однієї групи українських військовослужбовців на БМП «Мардер».

Попри те, що Leopard 1 не є такими сучасними, як Leopard 2, їхня користь для України буде значною, вважає Поульсен.