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Ракурс
Данія та Німеччина оперативно передадуть Україні 80 танків Leopard 1

Данія та Німеччина оперативно передадуть Україні 80 танків Leopard 1

5 тра 2023, 15:38
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Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Уже в червні вони будуть готові до використання.


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Про це повідомив виконувач обов’язків глави данського міністерства оборони Троельс Лунд Поульсен.

Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця.

Також сьогодні міністр оборони Німеччини Пісторіус та його колега з Данії відвідали українських військових, які проходять навчання на полігоні в громаді Кліц.

Незабаром на цьому полігоні розпочнеться навчання ще однієї групи українських військовослужбовців на БМП «Мардер».

Попри те, що Leopard 1 не є такими сучасними, як Leopard 2, їхня користь для України буде значною, вважає Поульсен.

Вони мають дуже хорошу вогневу потужність і здатні добре орієнтуватися на місцевості. І це дуже велика кількість, а українцям потрібна дуже велика кількість танків, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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