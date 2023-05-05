СБУ спіймала «мисливців» за HIMARS. Фото: СБ України

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Служба безпеки України затримала у прифронтових районах Донеччини двох агентів російської федеральної служби безпеки.

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П’ятьох їхніх спільників затримали під час контрдиверсійних заходів ще в грудні 2022 року та на початку весни поточного року. А цього разу упіймали агентуру, яка намагалася дізнатися інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Краматорського району. Також зрадники спробували виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та передати відповідні координати окупантам. Про це 5 травня повідомили в прес-центрі СБУ.

Зловмисниками виявилися двоє мешканців Донецької та Харківської областей, яких фсб дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення. Вони комунікували з ворогом через родича, який проживає у москві та перебуває «на зв’язку» з кадровими співробітниками спецслужби країни-агресора. В оселях агентури виявили мобільні телефони та інші речові докази незаконної діяльності.

Слідчі СБУ вже повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ затримала мешканку Черкащини, яка працювала на фсб та збирала інформацію про місця базування Сил оборони. Також у забороненій соцмережі «Вконтакте» вона поширювала фейки про війну та виправдовувала дії окупантів.