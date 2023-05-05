ЗСУ могли вперше знищити російський «Кинджал». Фото:

https://racurs.ua/ua/n182713-zsu-mogly-vpershe-znyschyty-rosiysku-raketu-kyndjal-defense-express-foto.html

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Протиповітряна оборона України вперше успішно збила російську гіперзвукову ракету Х-47 «Кинджал».

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Перехопили розхвалену російською пропагандою ракету близько 2.40 4 травня у небі над Києвом. Про атаку Києва у цю ніч офіційно повідомила КМДА, зазначивши, що в атаці, окрім дронів-камікадзе типу Shahed були й ракети «ймовірно балістичного типу». Про це 5 травня повідомило видання Defense Express посилаючись на отримані фото уламків ракети.

Зазначається, що уламки без бойової частини впали на стадіоні у межах столиці. На одному з фото зображений носовий обтічник, який максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті «Кинджал» зі складною формою різких переходів діаметра. Фахівці зазначають, що альтернатива «Кинджалу» у вигляді Х-22 має іншу носову частину, з овальними переходами.

Також є фото з обтічником збитої ракети, який відрізняється й від балістичної ракети «Іскандер». На уламку видно, що він отримав ураження з пробиттям, що дозволяє оцінити товщину матеріалу. Такий товстий шар металу необхідний для того, щоб витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості.

А також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі. З цим й пов’язаний потужний вибух, який чули кияни уночі 4 травня, — йдеться в матеріалі.

У Повітряних силах ЗСУ публічно повідомили, що жодних коментарів сьогодні не буде. Там також зазначили, що інформацію, яку поширюють у медіа, «використає ворог у війні проти України».

Я вже спростував тисячу разів, ви мали б це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це, — заявив згодом речник командування Повітряних сил Ігнат.

Нагадаємо, 4 травня у Повітряних силах ЗСУ заявили, що поки не можуть підтвердити, що вночі росіяни запускали балістичні ракети. Загроза пусків дійсно була, але наразі інформації, що були пуски чи прильоти, не було.

Джерело: Defense Express