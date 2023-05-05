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Друг путіна Шредер програв суд і позбувся довічного офісу в Берліні
Друг путіна Шредер програв суд і позбувся довічного офісу в Берлініhttps://racurs.ua/ua/n182716-drug-putina-shreder-prograv-sud-i-pozbuvsya-dovichnogo-ofisu-v-berlini.htmlРакурс
Адміністративний суд Берліна оголосив, що Бундестаг вчинив законно, коли в травні 2022 року позбавив Ґерхарда Шредера довічного столичного офісу з персоналом.
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DW пише, що юридична суперечка точилася щодо шести приміщень у центрі Берліна за адресою Унтер-ден-Лінден 50 в офісній будівлі Otto-Wels-Haus, яка належить німецькому парламенту.
Шредер отримав їх у користування у 2005 році. Утримання офісу у 2021 р. обійшлося Німеччині у 407 тис. євро.
Депутати вирішили закрити бюро, оскільки Шредер, на їхню думку, «більше не виконує зобов’язань», що випливають із його колишньої посади канцлера. Маються на увазі публічні виступи, участь у політичних заходах, підтримка громадських організацій.
Адвокат екс-канцлера Ральф Гаєрманн заявив, що Шредера позбавили права на офіс через його особисті стосунки з Путіним. Це «негідно правової держави», вважав представник екс-канцлера.
Але суд вирішив інакше.
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