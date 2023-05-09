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Ракурс
Україна отримає від США новий пакет військової допомоги, фото:

Новий пакет військової допомоги Україні на 1,2 млрд дол. оголосили США

9 тра 2023, 17:11
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Міністерство оборони США сьогодні, 9 травня, оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 1,2 млрд дол.


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Про це повідомляється на сайтів Пентагон.

Зазначається, що цей пакет надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

На відміну від повноважень Президента США щодо скорочення озброєнь (PDA), які Міноборони продовжує використовувати для постачання обладнання в Україну із запасів Міноборони в історичних масштабах, USAI є повноваженням, відповідно до якого США закуповують засоби і технології у промисловості або партнерів, — наголошують у відомстві.

Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання Україні додаткових пріоритетних можливостей, — додають у Пентагоні.

До цього пакету військової допомоги увійдуть:

  • додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;
  • боєприпаси для протидії безпілотникам;
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • комерційні послуги супутникової зйомки;
  • навчання, технічне обслуговування та загальна підтримка.

Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі, — наголошують у Пентагоні.

Джерело: Ракурс


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