США оголосять новий пакет військової допомоги ЗСУ на 1,2 млрд доларів — AP

https://racurs.ua/ua/n182827-ssha-predstavlyat-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-zsu-na-1-2-mlrd-dolariv-ap.html

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Сполучені Штати Америки у вівторок, 9 травня, оголосять про виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі 1,2 млрд дол., який буде спрямований на забезпечення довгострокових оборонних потреб Києва.

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Про це пише Associated Press з посиланням на американських посадовців.

Новий пакет допомоги буде оголошений у межах Ініціативи сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative), яка передбачає фінансування зброї в перспективі місяців або й років, щоб забезпечити майбутні потреби України у сфері безпеки.

Зі слів посадовців США, в новий пакет увійдуть системи протиповітряної оборони Hawk, зенітні боєприпаси та безпілотники для протиповітряної оборони. Також Київ отримає артилерію, ракети, супутникові знімки та фінансування поточного технічного обслуговування й запасні частини для різних систем.

Нагадаємо, що останній пакет американської військової допомоги Києву в розмірі 300 млн дол. оголошувався 3 травня. З урахуванням нового пакета військова допомога Вашингтона Збройним силам України з лютого 2022 року становитиме майже 37 млрд дол.