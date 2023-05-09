Ракурсhttps://racurs.ua/
Парадом 9 травня путін хоче показати вплив на Центральну Азію – ISW
Парадом 9 травня путін хоче показати вплив на Центральну Азію — ISWhttps://racurs.ua/ua/n182826-paradom-9-travnya-putin-hoche-pokazaty-vplyv-na-centralnu-aziu-isw.htmlРакурс
Воєнний злочинець, президент рф володимир путін намагається використати парад до дня перемоги в москві, щоб продемонструвати кремля на країни Центральної Азії. Такий висновок зробили аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW).
.
Москва анонсувала, що на парад 9 травня до столиці рф завітають президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Джапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Таджикистану Емомалі Рахмон.
В ISW вказують, що пізнє оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхню стриманість щодо прямої та публічної підтримки війни, незважаючи на зусилля кремля. Президент білорусі олександр лукашенко та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до москви.
Окрім цього, готуючись од контрнаступу ЗСУ, російська окупаційна влада продовжила примусову евакуацію цивільного населення з тилових районів Херсонської та Запорізької областей.
ISW також зазначає, що окуповане росією Придністров’я звернулося до рф з проханням збільшити миротворчий контингент у регіоні, що, ймовірно, підтримає зусилля кремля з дестабілізації Молдови. Проте, на думку експертів, москва, навряд чи розгорне додаткові сили в Придністров’ї, враховуючи її постійну потребу у військах в Україні.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...