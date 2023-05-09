Парадом 9 травня путін хоче показати вплив на Центральну Азію – ISW

https://racurs.ua/ua/n182826-paradom-9-travnya-putin-hoche-pokazaty-vplyv-na-centralnu-aziu-isw.html

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Воєнний злочинець, президент рф володимир путін намагається використати парад до дня перемоги в москві, щоб продемонструвати кремля на країни Центральної Азії. Такий висновок зробили аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

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Москва анонсувала, що на парад 9 травня до столиці рф завітають президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Джапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

В ISW вказують, що пізнє оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхню стриманість щодо прямої та публічної підтримки війни, незважаючи на зусилля кремля. Президент білорусі олександр лукашенко та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до москви.

Окрім цього, готуючись од контрнаступу ЗСУ, російська окупаційна влада продовжила примусову евакуацію цивільного населення з тилових районів Херсонської та Запорізької областей.

ISW також зазначає, що окуповане росією Придністров’я звернулося до рф з проханням збільшити миротворчий контингент у регіоні, що, ймовірно, підтримає зусилля кремля з дестабілізації Молдови. Проте, на думку експертів, москва, навряд чи розгорне додаткові сили в Придністров’ї, враховуючи її постійну потребу у військах в Україні.