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Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по скупченнях живої сили і військової техніки рф
Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по скупченнях живої сили і військової техніки рфhttps://racurs.ua/ua/n182823-aviaciya-zsu-zavdala-16-udariv-po-skupchennyah-jyvoyi-syly-i-viyskovoyi-tehniky-rf.htmlРакурс
Авіація Сил оборони України впродовж минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупаційної армії росії.
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Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому 9 травня.
Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено, зокрема, ворожий розвідувальний безпілотник типу Zala. Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
три райони зосередження живої сили;
два склади боєприпасів;
три важливих ворожих цілі.
Нагадаємо, вчора загарбники завдали 30 ракетних, 61 авіаційний удар та здійснили 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Генштаб ЗСУ просить громадян не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
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