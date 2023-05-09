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Ракурс
Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по скупченнях живої сили і військової техніки рф

Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по скупченнях живої сили і військової техніки рф

9 тра 2023, 09:20
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Авіація Сил оборони України впродовж минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупаційної армії росії.


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Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому 9 травня.

Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено, зокрема, ворожий розвідувальний безпілотник типу Zala. Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • три райони зосередження живої сили;

  • два склади боєприпасів;

  • три важливих ворожих цілі.

Нагадаємо, вчора загарбники завдали 30 ракетних, 61 авіаційний удар та здійснили 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Генштаб ЗСУ просить громадян не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Джерело: Ракурс


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