Рашисти навмисно псують українські паспорти на блокпостах окупованої Херсонщини — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n182844-rashysty-navmysno-psuut-ukrayinski-pasporty-na-blokpostah-okupovanoyi-hersonschyny-cns.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються пришвидшити темпи примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях.
Окупаційна адміністрація росіян на тимчасово окупованих територіях Херсонщини видала неофіційне розпорядження, згідно з яким російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на отриману від підпілля інформацію.
У ЦНС наголошують, що спостерігається зміна підходу до примусової паспортизації з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель.
Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб. Наприклад від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили, — зазначають у ЦНС.