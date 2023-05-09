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Ракурс
Російські загарбники навмисно псують українські паспорти

Рашисти навмисно псують українські паспорти на блокпостах окупованої Херсонщини — ЦНС

9 тра 2023, 16:38
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Російські загарбники намагаються пришвидшити темпи примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях.


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Окупаційна адміністрація росіян на тимчасово окупованих територіях Херсонщини видала неофіційне розпорядження, згідно з яким російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на отриману від підпілля інформацію.

У ЦНС наголошують, що спостерігається зміна підходу до примусової паспортизації з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель.

Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб. Наприклад від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили, — зазначають у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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