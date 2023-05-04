Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українців примусово змушують отримувати російські паспорти

Рашисти проводять примусову паспортизацію дітей на окупованих територіях — ЦНС

4 тра 2023, 19:28
999

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України примусово паспортизують дітей віком від 14 років.


.

Про це сьогодні, 4 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупанти заявили, що всі жителі ТОТ у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт рф. В іншому випадку їх батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, окупанти також автоматично визнають «громадянами рф» дітей, які народилися після 30 вересня 2022 на захоплених територіях.

Таким чином ворог штучно нарощує паспортизацію на ТОТ аби «виправдати» окупацію регіону, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів