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Українців примусово змушують отримувати російські паспорти
Рашисти проводять примусову паспортизацію дітей на окупованих територіях — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n182692-rashysty-provodyat-prymusovu-pasportyzaciu-ditey-na-okupovanyh-terytoriyah-cns.htmlРакурс
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України примусово паспортизують дітей віком від 14 років.
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Про це сьогодні, 4 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Окупанти заявили, що всі жителі ТОТ у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт рф. В іншому випадку їх батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, окупанти також автоматично визнають «громадянами рф» дітей, які народилися після 30 вересня 2022 на захоплених територіях.
Таким чином ворог штучно нарощує паспортизацію на ТОТ аби «виправдати» окупацію регіону, — наголошують у ЦНС.
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