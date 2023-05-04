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Украинцев принудительно заставляют получать российские паспорта.
Рашисты проводят принудительную паспортизацию детей на оккупированных территориях — ЦНСhttps://racurs.ua/n182692-rashisty-provodyat-prinuditelnuu-pasportizaciu-detey-na-okkupirovannyh-territoriyah-cns.htmlРакурс
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України примусово паспортизують дітей віком від 14 років.
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Про це сьогодні, 4 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Окупанти заявили, що всі жителі ТОТ у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт рф. В іншому випадку їх батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, окупанти також автоматично визнають «громадянами рф» дітей, які народилися після 30 вересня 2022 на захоплених територіях.
Таким чином ворог штучно нарощує паспортизацію на ТОТ аби «виправдати» окупацію регіону, — наголошують у ЦНС.
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