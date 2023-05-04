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Украинцев принудительно заставляют получать российские паспорта.

Рашисты проводят принудительную паспортизацию детей на оккупированных территориях — ЦНС

4 мая 2023, 19:28
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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України примусово паспортизують дітей віком від 14 років.


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Про це сьогодні, 4 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупанти заявили, що всі жителі ТОТ у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт рф. В іншому випадку їх батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, окупанти також автоматично визнають «громадянами рф» дітей, які народилися після 30 вересня 2022 на захоплених територіях.

Таким чином ворог штучно нарощує паспортизацію на ТОТ аби «виправдати» окупацію регіону, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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