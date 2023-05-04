Количество удерживаемых россией гражданских заложников назвал Лубинец

Рашисты удерживают десятки тысяч заложников

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Ракурс

росія наразі незаконно утримує понад 20 тис. українських цивільних заручників.

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Про це сьогодні, 4 травня, під час брифінгу розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За нашими приблизними оцінками, російська федерація наразі утримує понад 20 тис. цивільних заручників, — зазначив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що ці дані ґрунтуються на зверненнях особисто до уповноваженого від родичів, чиїх рідних та близьких затримали окупанти.

Він очікує, що після звільнення тимчасово окупованих територій ця цифра значно зросте — на окупованих територіях українці до омбудсмена не звертаються або звертаються дуже рідко, оскільки навіть звернення до українського омбудсмена росія розцінює як шпигунство.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»