Мэр Брюсселя привез в Киев кареты скорой помощи — Кличко (ФОТО)https://racurs.ua/n182690-mer-brusselya-privez-v-kiev-karety-skoroy-pomoschi-klichko-foto.htmlРакурс
Мер Брюсселя Філіп Клоз відвідав столицю України на запрошення міського голови Києва Віталія Кличка.
Про це сьогодні, 4 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Філіп Клоз передав від столиці Бельгії 2 сучасних карети швидкої допомоги. Вони рятуватимуть здоров’я та життя мирних мешканців Києва, які страждають від постійних масованих атак з боку російських варварів, — зазначив Кличко.
Мер Києва нагадав, що рівно рік тому Клоз приїжджав до Києва, щоб підтримати жителів місив. Тоді він теж привіз дві машини швидкої допомоги, а також медикаменти та обладнання.
Кличко додав, що у листопаді минулого року у Брюсселі відбувся Інвестиційний форум Києва, за підсумками якого низка європейських міст підписали спільну «Декларацію про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва».
Сьогодні відбудеться наша онлайн-зустріч з підписантами цього документу та презентація проектів, в реалізації яких Київ потребує допомоги партнерів, — зазначив мер Києва. — Ми вдячні, що Брюссель не припиняє надавати нам політичну підтримку, а також економічну та гуманітарну допомогу!