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Ракурс
Мер Брюсселя передав гуманітарну допомогу Києву, фото: Віталій Кличко

Мер Брюсселя привіз до Києва карети швидкої допомоги — Кличко (ФОТО)

4 тра 2023, 18:03
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Мер Брюсселя Філіп Клоз відвідав столицю України на запрошення міського голови Києва Віталія Кличка.


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Про це сьогодні, 4 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Філіп Клоз передав від столиці Бельгії 2 сучасних карети швидкої допомоги. Вони рятуватимуть здоров’я та життя мирних мешканців Києва, які страждають від постійних масованих атак з боку російських варварів, — зазначив Кличко.

Мер Києва нагадав, що рівно рік тому Клоз приїжджав до Києва, щоб підтримати жителів місив. Тоді він теж привіз дві машини швидкої допомоги, а також медикаменти та обладнання.

Кличко додав, що у листопаді минулого року у Брюсселі відбувся Інвестиційний форум Києва, за підсумками якого низка європейських міст підписали спільну «Декларацію про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва».

Сьогодні відбудеться наша онлайн-зустріч з підписантами цього документу та презентація проектів, в реалізації яких Київ потребує допомоги партнерів, — зазначив мер Києва. — Ми вдячні, що Брюссель не припиняє надавати нам політичну підтримку, а також економічну та гуманітарну допомогу!

Мер Брюсселя передав гуманітарну допомогу Києву, фото: Віталій Кличко

Джерело: Ракурс


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