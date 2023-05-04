Мер Брюсселя передав гуманітарну допомогу Києву, фото: Віталій Кличко

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Ракурс

Мер Брюсселя Філіп Клоз відвідав столицю України на запрошення міського голови Києва Віталія Кличка.

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Про це сьогодні, 4 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Філіп Клоз передав від столиці Бельгії 2 сучасних карети швидкої допомоги. Вони рятуватимуть здоров’я та життя мирних мешканців Києва, які страждають від постійних масованих атак з боку російських варварів, — зазначив Кличко.

Мер Києва нагадав, що рівно рік тому Клоз приїжджав до Києва, щоб підтримати жителів місив. Тоді він теж привіз дві машини швидкої допомоги, а також медикаменти та обладнання.

Кличко додав, що у листопаді минулого року у Брюсселі відбувся Інвестиційний форум Києва, за підсумками якого низка європейських міст підписали спільну «Декларацію про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва».