ВАКС арештував мера Одеси Труханова

Геннадій Труханов, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/ua/n182689-vaks-areshtuvav-mera-odesy-truhanova.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд заарештував міського голову Одеси Геннадія Труханова у справі про розтрату понад 92 млн грн на придбанні будівлі заводу «Краян».

.

Альтернативою визначено можливість внесення 13,42 млн грн застави. Про це сьогодні. 4 травня, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що цим рішенням колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання про зміну запобіжного заходу Труханову із застави на тримання під вартою, з яким прокурор САП звернувся до суду, оскільки обвинувачений не вніс визначені раніше судом 30,866 млн грн застави.

ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави, — вказано в повідомленні.

На виконання рішення ВАКС Труханова було взято під варту в залі суду.

Труханов є одним із обвинувачуваних у справі про заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.