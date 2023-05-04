Повторно арештовано корпоративні права «Укрнафтобуріння» Коломойського

Ігор Коломойський, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n182688-povtorno-areshtovano-korporatyvni-prava-ukrnaftoburinnya-kolomoyskogo.html

Ракурс

Повторно арештовано корпоративні права ПрАТ «Укрнафтобуріння», яка раніше частково належала бізнесмену Ігорю Коломойському та його партнерам.

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Відповідне рішення ухвалене сьогодні, 4 травня, за клопотанням Офісу Генерального прокурора. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Корпоративні права знову передані в Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

На корпоративні права всіх вказаних підприємств арешт вже було накладено у квітні 2023 року. Але рішенням Печерського райсуду Києва від 3 травня 2023 року арешт було скасовано.

Мотиви судового рішення стороні обвинувачення не відомі, оскільки в ньому викладена лише резолютивна частина, — наголошують в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, «Укрнафтобуріння» разом з ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Сіріус-1» та ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» протиправно привласнили надра Сахалінського нафтогазового родовища (найбільше в Україні розвідане родовище газу, розташоване в Харківській області), на розробку якого з держбюджету було витрачено понад 1 млрд грн.