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Ракурс
Игорь Коломойский, фото: телеканал «Прямой»

Повторно арестованы корпоративные права «Укрнефтебурения» Коломойского

4 мая 2023, 16:57
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Повторно арештовано корпоративні права ПрАТ «Укрнафтобуріння», яка раніше частково належала бізнесмену Ігорю Коломойському та його партнерам.


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Відповідне рішення ухвалене сьогодні, 4 травня, за клопотанням Офісу Генерального прокурора. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Корпоративні права знову передані в Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

На корпоративні права всіх вказаних підприємств арешт вже було накладено у квітні 2023 року. Але рішенням Печерського райсуду Києва від 3 травня 2023 року арешт було скасовано.

Мотиви судового рішення стороні обвинувачення не відомі, оскільки в ньому викладена лише резолютивна частина, — наголошують в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, «Укрнафтобуріння» разом з ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Сіріус-1» та ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» протиправно привласнили надра Сахалінського нафтогазового родовища (найбільше в Україні розвідане родовище газу, розташоване в Харківській області), на розробку якого з держбюджету було витрачено понад 1 млрд грн.

За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об'єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів, — наголошують в Офісі генпрокурора.

Источник: Ракурс


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