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Игорь Коломойский, фото: «Цензор.нет»

Печерский райсуд снял арест с акций «Укрнефтебурения» Коломойского

4 мая 2023, 16:38
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Печерський районний суд Києва зняв арешт з акцій однієї з найбільших газовидобувних компаній — «Укрнафтобуріння» — яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів.


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Таким чином, суд задовольнив клопотання адвоката компанії. Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на ухвалу суду.

Згідно з рішенням суду, скасовується арешт частки в статутному капіталі «Укрнафтобуріння» таких компаній:

  • 44,989% частки Deripon Commercial Ltd (Кіпр);
  • 22,4996% Ariana Business Limited (Велика Британія);
  • 22,4996% Ares Systems Ltd (Велика Британія);
  • 10% JKX Ukraine B.V. (Нідерланди).

В ухвалі також вказано, що вона не підлягає оскарженню. Повний текст документа буде опублікований 8 травня.

Акції «Укрнафтобуріння» були заарештовані рішенням Печерського райсуду 7 квітня. Ухвалою цього ж суду від 11 квітня вони були передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА)

Кримінальне провадження, в межах якого відбувся арешт акцій, стосується промислової розробки найбільшого розвіданого в Україні Сахалінського родовища газу на Харківщині.

Джерело: «Українська правда»


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