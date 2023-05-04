Печерський райсуд зняв арешт з акцій «Укрнафтобуріння» Коломойського

Печерський райсуд зняв арешт з акцій «Укрнафтобуріння» Коломойськогоhttps://racurs.ua/ua/n182687-pecherskyy-raysud-znyav-aresht-z-akciy-ukrnaftoburinnya-kolomoyskogo.htmlРакурс
Печерський районний суд Києва зняв арешт з акцій однієї з найбільших газовидобувних компаній — «Укрнафтобуріння» — яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів.
Таким чином, суд задовольнив клопотання адвоката компанії. Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на ухвалу суду.
Згідно з рішенням суду, скасовується арешт частки в статутному капіталі «Укрнафтобуріння» таких компаній:
- 44,989% частки Deripon Commercial Ltd (Кіпр);
- 22,4996% Ariana Business Limited (Велика Британія);
- 22,4996% Ares Systems Ltd (Велика Британія);
- 10% JKX Ukraine B.V. (Нідерланди).
В ухвалі також вказано, що вона не підлягає оскарженню. Повний текст документа буде опублікований 8 травня.
Акції «Укрнафтобуріння» були заарештовані рішенням Печерського райсуду 7 квітня. Ухвалою цього ж суду від 11 квітня вони були передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА)
Кримінальне провадження, в межах якого відбувся арешт акцій, стосується промислової розробки найбільшого розвіданого в Україні Сахалінського родовища газу на Харківщині.
Джерело: «Українська правда»