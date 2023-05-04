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Россияне активнее стремятся сдаться в украинский плен, фото: «Украинская правда»
«Хочу жить» — в апреле возросло количество россиян, желающих сдаться в пленhttps://racurs.ua/n182686-hochu-jit-v-aprele-vozroslo-kolichestvo-rossiyan-jelauschih-sdatsya-v-plen.htmlРакурс
У квітні зросла кількість росіян, які прагнуть здатися в український полон.
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Про це під час брифінгу розповів спікер державного проекту здачі в полон російських та білоруських військових «Хочу жити» Віталій Матвієнко.
За квітень кількість звернень в нас зросла в порівняні з березнем 2023 року на 10% і становить 3200 звернень, — зазначив він.
Зазначається, що за час існування цього проекту було отримано понад 16 тис. звернень, а сайт з території рф відвідало 32 млн користувачів.
Керівник проектів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Скоцик наголосив, що це велика цифра, оскільки «Роскомнадзор» (російський владний орган, який виконує функції цензури в інтернеті), веде цілеспрямовану боротьбу з сайтом «Хочу жить».
На сьогодні кількість доменів, які заблоковані «Роскомнадзором» перевищує 150. Раз в два в три дні робимо новий домен, щоб росіяни могли ознайомитися з цим проектом, — зазначив він.
Також Скорик розповів про результати соціологічного дослідження російських військовополонених, яке було проведене в межах проекту «Хочу жить» у квітні 2023 року.
Згідно з ним:
- лише 10,9% російських військовополонених мають вищу освіту;
- 57,7% опитаних мають середню спеціальну освіту;
- 19,2% закінчили лише школу;
- 12,2% не отримали і середньої освіти.
Також дослідження показало, що у військових діях беруть участь представники майже всіх регіонів росії, а також незаконно мобілізовані на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО та Криму.
Опитування проводилося через анкетування, на добровільній основі анкети погодились заповнити 400 військовополонених.
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