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Производитель клея "Момент" и Persil объявил о выходе из россии
Производитель клея «Момент» и Persil объявил о выходе из россииhttps://racurs.ua/n182685-proizvoditel-kleya-moment-i-persil-obyavil-o-vyhode-iz-rossii.htmlРакурс
Виробник клею «Момент» та Persil оголосив про завершення продажу активів у росії.
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Німецький концерн Henkel, виробник побутової хімії, завершив продаж своїх активів у росії, йдеться у заяві компанії, пише «Комерсант».
Раніше повідомлялося, що сума угоди оцінюється в 54 млрд рублів, а покупцем стане консорціум російських інвесторів.
Henkel належать такі бренди як клей «Момент», Persil, Schwarzkopf, «Пемолюкс».
Компанія Henkel оголосила про вихід з росії ще у квітні минулого року. Концерн засудив війну Росії проти України та насильство щодо мирних жителів.
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