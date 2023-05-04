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Ракурс
Производитель клея "Момент" и Persil объявил о выходе из россии

Производитель клея «Момент» и Persil объявил о выходе из россии

4 мая 2023, 15:19
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Виробник клею «Момент» та Persil оголосив про завершення продажу активів у росії.


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Німецький концерн Henkel, виробник побутової хімії, завершив продаж своїх активів у росії, йдеться у заяві компанії, пише «Комерсант».

Раніше повідомлялося, що сума угоди оцінюється в 54 млрд рублів, а покупцем стане консорціум російських інвесторів.

Henkel належать такі бренди як клей «Момент», Persil, Schwarzkopf, «Пемолюкс».

Компанія Henkel оголосила про вихід з росії ще у квітні минулого року. Концерн засудив війну Росії проти України та насильство щодо мирних жителів.

Источник: Ракурс


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