Украинская колесная самоходная артиллерийская установка 2С22 «Богдана» 155 мм калибра

https://racurs.ua/n182684-v-seti-pokazali-raboty-nad-obnovlennoy-sau-bogdana-foto.html

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У четвер, 4 травня, у соціальних мережах почалися ширитися фото, на яких зображено процес виробництва цієї української артилерійської системи.

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На фото потрапило колісне шасі з броньованою кабіною для водія і екіпажу, яка нагадує український броньований автомобіль «Варта». Також на шасі вже встановили блок системи управління вогнем. Однак на машині ще відсутня гармата й інші механізми, які забезпечують її роботу під час стрільби. Наразі невідомо, яке шасі використовують у серійному виробництві нових українських самохідних гаубиць.

«Богдана» — перша самохідна гаубиця так званого «натівського» калібру, яка була розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу. Розробку першої в Україні колісної 155 мм артилерійської системи 2С22 «Богдана» почали у 2016 році. Гаубицю встановили на шасі КрАЗ-63221 із броньованою кабіною. За заявами розробника, дальність пострілу звичайним снарядом становить до 40 км.

Наприкінці січня 2022 року, перед російським повномасштабним вторгненням, було повідомлено, що «Богдана» успішно пройшла попередні вогневі випробування, здійснивши 450 пострілів. Надалі артилерійську установку використовували для ураження позицій російських окупантів в Україні.

Планувалося, що на «Богдані» буде встановлено повноцінну цифрову систему керування вогнем та автомат заряджання.

«Мілітарний» нагадує, що міністр оборони Олексій Резніков у січні повідомив: Україна профінансувала серійне виробництво вітчизняної артилерійської установки «Богдана» калібру 155-мм.

За словами міністра, робота розпочалася ще навесні 2022 року.

Тоді Резніков підкреслив, що вітчизняна артилерійська установка «Богдана» успішно пройшла випробування на полі бою.

Згодом ця колісна САУ працювала на різних ділянках фронту російсько-української війни, завдаючи вогневих ударів по окупантах.

Також міністр оприлюднив фотографію з новим шасі для серійних 155-мм самохідних установок українського виробництва.

У лютому голова оборонного відомства повідомив, що перші поставки серійних українських самохідних артилерійських установок «Богдана» очікуються у найближчі місяці.

«У нас дуже важлива українська „Богдана“. Вже я уклав перші контракти і вони [виробники] вже обіцяють перші поставки робити найближчими місяцями», — розповів Резніков про замовлення нових українських артилерійських систем.