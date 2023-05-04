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Виробник клею "Момент" та Persil оголосив про вихід з росії
Виробник клею «Момент» та Persil оголосив про вихід з росіїhttps://racurs.ua/ua/n182685-vyrobnyk-kleu-moment-ta-persil-ogolosyv-pro-vyhid-z-rosiyi.htmlРакурс
Виробник клею «Момент» та Persil оголосив про завершення продажу активів у росії.
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Німецький концерн Henkel, виробник побутової хімії, завершив продаж своїх активів у росії, йдеться у заяві компанії, пише «Комерсант».
Раніше повідомлялося, що сума угоди оцінюється в 54 млрд рублів, а покупцем стане консорціум російських інвесторів.
Henkel належать такі бренди як клей «Момент», Persil, Schwarzkopf, «Пемолюкс».
Компанія Henkel оголосила про вихід з росії ще у квітні минулого року. Концерн засудив війну Росії проти України та насильство щодо мирних жителів.
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