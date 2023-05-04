Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Виробник клею "Момент" та Persil оголосив про вихід з росії

Виробник клею «Момент» та Persil оголосив про вихід з росії

4 тра 2023, 15:19
999

Виробник клею «Момент» та Persil оголосив про завершення продажу активів у росії.


.

Німецький концерн Henkel, виробник побутової хімії, завершив продаж своїх активів у росії, йдеться у заяві компанії, пише «Комерсант».

Раніше повідомлялося, що сума угоди оцінюється в 54 млрд рублів, а покупцем стане консорціум російських інвесторів.

Henkel належать такі бренди як клей «Момент», Persil, Schwarzkopf, «Пемолюкс».

Компанія Henkel оголосила про вихід з росії ще у квітні минулого року. Концерн засудив війну Росії проти України та насильство щодо мирних жителів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів