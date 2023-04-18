Виробник горілки Absolut припинив постачання до росії на сьомий день

https://racurs.ua/ua/n182129-vyrobnyk-gorilky-absolut-prypynyv-postachannya-do-rosiyi-na-somyy-den-pislya-povernennya.html

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Виробник горілки Absolut припинив постачання до росії на сьомий день після повернення на цей ринок.

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Компанія зіткнулася із невдоволенням після поновлення офіційного експорту.

Визнаючи обов’язок піклуватися про наших співробітників і партнерів, ми не можемо наражати їх на масовану критику в будь-яких її проявах. Тому The Absolut Company прийняла рішення припинити експорт свого бренду в росію, — йдеться у заяві, опублікованій на сайті компанії.

12 квітня французький концерн Pernod Ricard, який володіє Absolut Company, повідомив про відновлення поставок горілки в Росію. Такий крок компанія пояснювала турботою про місцевих працівників.

З початку військових дій Pernod Ricard виявляв повагу до співробітників як в Україні, так і в росії. У рамках санкцій група постачає продукцію в обсязі, який може захистити місцевих співробітників та забезпечити фінансову стійкість місцевої організації, — йшлося у листі Pernod Ricard.

Pernod Ricard — один із найбільших виробників міцного алкоголю у світі. Концерн випускає віскі Chivas Regal, Jameson та Ballantine’s, текілу Olmeca та інші напої. У березні 2022 року концерн припинив постачання алкоголю до росії.

Про зупинку експорту на російський ринок також оголосили компанії Diageo (Johnnie Walker, Baileys), LVMH (Hennessy, Moet & Chandon, Bacardi Limited) та Brown Forman (Jack Daniel’s та Finlandia).