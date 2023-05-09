Российские захватчики намеренно портят украинские паспорта, фото:

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Ракурс

Російські загарбники намагаються пришвидшити темпи примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях.

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Окупаційна адміністрація росіян на тимчасово окупованих територіях Херсонщини видала неофіційне розпорядження, згідно з яким російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на отриману від підпілля інформацію.

У ЦНС наголошують, що спостерігається зміна підходу до примусової паспортизації з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель.