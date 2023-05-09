Рашисты намеренно портят украинские паспорта на блокпостах оккупированной Херсонщины — ЦНСhttps://racurs.ua/n182844-rashisty-namerenno-portyat-ukrainskie-pasporta-na-blokpostah-okkupirovannoy-hersonschiny-cns.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються пришвидшити темпи примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях.
Окупаційна адміністрація росіян на тимчасово окупованих територіях Херсонщини видала неофіційне розпорядження, згідно з яким російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на отриману від підпілля інформацію.
У ЦНС наголошують, що спостерігається зміна підходу до примусової паспортизації з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель.
Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб. Наприклад від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили, — зазначають у ЦНС.