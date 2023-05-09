Обломки сбитой ракеты, фото: Национальная гвардия

https://racurs.ua/n182843-nacgvardeec-sbil-letevshuu-na-kiev-krylatuu-raketu-foto.html

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Військовослужбовець Нацгвардії збив крилату ракету під час нічної атаки на Київ.

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Про це сьогодні, 9 травня, повідомила прес-служба Нацгвардії.

Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК «Ігла». У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що частини збитої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області, є часткові руйнування цивільної інфраструктури.