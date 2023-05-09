Силы ПВО сбили 23 из 25-ти крылатых ракет рф - Залужный раскрыл детали

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Сили ППО України за ніч на 9 травня збили 23 з 25-ти крилатих ракет морського та повітряного базування, які країна-агресор росія випустила по Україні. Деталі ракетної атаки рф розкрив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.

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Близько 22.00 8 травня ворог випустив вісім крилатих ракет «Калібр» із носіїв у Чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім — знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід». Уже ближче до 4.00 9 травня окупанти здійснили пуски 17-ти крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації — чотирьох Ту-95мс (з району Каспію). Силами та засобами ППО повітряного командування «Центр» знищено 14 крилатих ракет, ще одну — у зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555, — повідомив Залужний.

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на «сакральне» 9 травня російські воєнні злочинці здійснили пуски 25-ти крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ у взаємодії із складовими Сил оборони України.