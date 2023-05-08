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Армия рф выпустила ракеты по Харькову и Днепру
Армия рф выпустила ракеты по Харькову и Днепруhttps://racurs.ua/n182821-armiya-rf-vypustila-rakety-po-harkovu-i-dnepru.htmlРакурс
Армія рф увечері 8 травня вкотре здійснила бандитський ракетний напад на Україну.
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Зафіксовано щонайменше шість «прильотів» у Харкові та області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Пʼять вибухів чули харківʼяни. Три з них навколо міста, — заявив мер Харкова Ігор Терехов.
За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Також повідомляють про роботу ППО на Дніпропетровщині. Про це заявив глава ОВА Сергій Лисак.
Росіяни підняли у небо свою стратегічну бомбардувальну авіацію.
Нагадаємо, що у ніч проти 8 травня рашистизастили понад три десятки «шахедів» по Києву та обстріляли ракетами Одещину. В Одесі виродки з рф знищили гуманітарний склад Червоного Хреста.
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