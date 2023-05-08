Армия рф выпустила ракеты по Харькову и Днепру

https://racurs.ua/n182821-armiya-rf-vypustila-rakety-po-harkovu-i-dnepru.html

Ракурс

Армія рф увечері 8 травня вкотре здійснила бандитський ракетний напад на Україну.

.

Зафіксовано щонайменше шість «прильотів» у Харкові та області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Пʼять вибухів чули харківʼяни. Три з них навколо міста, — заявив мер Харкова Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Також повідомляють про роботу ППО на Дніпропетровщині. Про це заявив глава ОВА Сергій Лисак.

Росіяни підняли у небо свою стратегічну бомбардувальну авіацію.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 травня рашистизастили понад три десятки «шахедів» по Києву та обстріляли ракетами Одещину. В Одесі виродки з рф знищили гуманітарний склад Червоного Хреста.