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Ракурс
Армія рф випустила ракети по Харкову і Дніпру

Армія рф випустила ракети по Харкову і Дніпру

8 тра 2023, 22:26
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Армія рф увечері 8 травня вкотре здійснила бандитський ракетний напад на Україну.


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Зафіксовано щонайменше шість «прильотів» у Харкові та області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Пʼять вибухів чули харківʼяни. Три з них навколо міста, — заявив мер Харкова Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Також повідомляють про роботу ППО на Дніпропетровщині. Про це заявив глава ОВА Сергій Лисак.

Росіяни підняли у небо свою стратегічну бомбардувальну авіацію.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 травня рашистизастили понад три десятки «шахедів» по Києву та обстріляли ракетами Одещину. В Одесі виродки з рф знищили гуманітарний склад Червоного Хреста.

Джерело: Ракурс


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