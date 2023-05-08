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Россияне уничтожили склад Красного Креста в Одессе
Россияне уничтожили склад Красного Креста в Одессе (ФОТО)https://racurs.ua/n182803-rossiyane-unichtojili-sklad-krasnogo-kresta-v-odesse-foto.htmlРакурс
У ніч проти 8 травня внаслідок російських обстрілів в Одесі згоріли склади із гуманітарною допомогою українського Червоного Хреста.
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Площа приміщення — 1 тис. кв. м. Вогонь повністю знищив гуманітарну допомогу, яка була на складі.
А ще через ракетні удари по Одещині цієї ночі в Білгород-Дністровському районі вщент зруйновано базу відпочинку, а також пошкоджено щонайменше п’ять сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків, повідомив Офіс генпрокурора.
А у Миколаївській області через ракетний обстріл 7 травня пошкоджень зазнав мобільний шпиталь обласної організації Червоного Хреста України. Внаслідок удару частина медичного обладнання, технічних засобів та меблів, які там знаходились, стали непридатними для використання.
Працівники та волонтери Українського Червоного Хреста не постраждали, повідомили у Червоному Хресті України.
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