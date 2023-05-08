Оккупанты бомбили и обстреливали села на Херсонщине, есть раненые

Оккупанты бомбили и обстреливали села на Херсонщине. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n182802-okkupanty-bombili-i-obstrelivali-sela-na-hersonschine-est-ranenye.html

Ракурс

Херсонська область знову опинилася під масованим обстрілом російських окупантів.

.

У понеділок, 8 травня, війська країни-агресора вдарили по Станіславу. Через обстріл постраждали щонайменше шестеро мирних мешканців. Серед постраждалих є дев’ятирічний хлопчик, який дістав мінно-вибухові травми та поранення голови. Про це олова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

П’ятьох осіб госпіталізували до Білозерської лікарні. Там їм надали медичну допомогу та відпустили додому. А 47-річну жінку шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості.

Також російські літаки скинули авіабомби на Кізомис, зруйновано два будинки внаслідок вибухів.

На Херсонщині під вогонь ворога потрапило й село Антонівка, внаслідок чого двоє цивільних дістали поранення. Лікарі намагаються врятувати 67-річну жінку, яка дістала множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота. Також госпіталізовано 42-річного чоловіка.

Крім того, до 24 осіб зросла кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону, який було здійснено 3 травня. У лікарні померла 54-річна жінка, яка отримала важкі травми.

Нагадаємо, російські окупанти 8 травня обстріляли шістьма ракетами промислову зону міста Краматорськ. Крім того, ворог гатив і по інших населених пунктах Донецької області.