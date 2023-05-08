Шість російських ракет вдарили по Краматорську. Фото: Павло Кириленко

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Ракурс

Місто Краматорськ Донецької області вночі 8 травня зазнало російського ракетного удару.

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Ворог випустив по промисловій зоні шість ракет. На щастя, що обійшлося без жертв. Крім того, на Донецькому напрямку було пошкоджено будинок у Курахівці, також у громаді під обстріл потрапило Курахове. Зафіксовано обстріли Мар’їнки та околиць громади. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.

Також внаслідок обстрілів на Горлівському напрямку було пошкоджено приватний будинок у Костянтинівці. У Торецькій громаді поранення дістала особа. Пошкодження домоволодінь у Щербинівці, Неліпівці та Петрівці.

Нагадаємо, вночі 8 травня російські стратегічні бомбардувальники Ту-22м3 здійснили вісім пусків ракет типу Х-22 з акваторії Чорного моря. Російські ракети влучили в одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря. Внаслідок вибухів троє осіб дістали поранення, а одна особа зникла безвісти.