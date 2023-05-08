Зруйнований будинок у Києві. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n182798-nichna-ataka-droniv-na-kyyiv-bula-naymasshtabnishou-vid-pochatku-vtorgnennya-klychko.html

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Нічна атака дронів на Київ 8 травня стала наймасованішою з початку повномасштабного російського вторгнення.

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На щастя, ніхто з киян не загинув внаслідок цієї атаки. Водночас є пошкодження низки об'єктів. Зокрема, постраждали житлові будинки, а також дитячий садок та школа. Найсерйозніші руйнування є житловій багатоповерхівці у Святошинському районі. Про це міський голова Віталій Кличко, перебуваючи на місці падіння уламків одного зі збитих дронів у Святошинському районі, заявив журналістам.

Найбільших руйнувань зазнав будинок у цьому районі. Зафіксовані значні пошкодження трьох квартир, а в більшості решти квартир будинку вибиті вікна. Попередньо відомо, що несучі конструкції будинку не пошкоджені, але остаточний висновок зробить комісія.

П’ятеро мешканців цього будинку дістали поранення. Двоє з постраждалих перебувають у лікарні, одну особу прооперували.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня Київ та Київська область була атакована 35-ма ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131, які були запущені росіянами з аеродрому «сеща» брянської області. Однак українські захисники знищили усі ворожі БПЛА.

Однак через уламки безпілотників у Святошинському районі Києва були травмовані п’ятеро осіб, також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Крім того, пошкоджено сім автомобілів, а одна машина згоріла.

А в столичному Солом’янському районі пошкоджено п’ятитонний резервуар, що призвело до витоку дизельного пального. А на стоянці були пошкоджені 15 вантажних та п’ять легкових авто. Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску.