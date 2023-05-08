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Десятки дронів атакували Київ, є поранені й руйнування. Фото:

Десятки дронів атакували Київ, є поранені й руйнування (ФОТО)

8 тра 2023, 08:21
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Країна-агресор росія вночі 8 травня атакувала Київ десятками дронів-камікадзе.


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Над столицею було виявлено і знищено понад 30 БПЛА типу Shahed-136. За перші вісім днів травня ворог здійснив вже чотири повітряних атаки, а під час останньої застосував дрони. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків травмовані п’ятеро осіб, також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Є падіння уламків на проїжджу частину, також пошкоджено сім автомобілів, а одна машина згоріла.

А в Солом’янському районі пошкоджено п’ятитонний резервуар, що призвело до витоку дизельного пального. А на стоянці були пошкоджені 15 вантажних та п’ять легкових авто.

Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску. Критого, уламки «Шахеда» впали на злітну смугу аеропорту «Жуляни».

Наслідки атаки дронів. Фото: Телеграф

Наслідки атаки дронів. Фото: Телеграф

Наслідки атаки дронів. Фото: Телеграф

Нагадаємо, в ОК «Південь» заявляли, що високоточну зброю росіяни нині вже економлять, а іншу використовують, щоб випробовувати та перевірити, де ж саме засоби української системи ППО.

А в ГУР інформували, що протягом місяця росіяни накопичують ракети для зриву наступальної операції ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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