Десятки дронів атакували Київ, є поранені й руйнування. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія вночі 8 травня атакувала Київ десятками дронів-камікадзе.

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Над столицею було виявлено і знищено понад 30 БПЛА типу Shahed-136. За перші вісім днів травня ворог здійснив вже чотири повітряних атаки, а під час останньої застосував дрони. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків травмовані п’ятеро осіб, також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Є падіння уламків на проїжджу частину, також пошкоджено сім автомобілів, а одна машина згоріла.

А в Солом’янському районі пошкоджено п’ятитонний резервуар, що призвело до витоку дизельного пального. А на стоянці були пошкоджені 15 вантажних та п’ять легкових авто.

Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску. Критого, уламки «Шахеда» впали на злітну смугу аеропорту «Жуляни».

Нагадаємо, в ОК «Південь» заявляли, що високоточну зброю росіяни нині вже економлять, а іншу використовують, щоб випробовувати та перевірити, де ж саме засоби української системи ППО.

А в ГУР інформували, що протягом місяця росіяни накопичують ракети для зриву наступальної операції ЗСУ.