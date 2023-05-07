Росіяни змінюють тактику обстрілів, намагаючись знайти українську ППО

https://racurs.ua/ua/n182784-rosiyany-zminuut-taktyku-obstriliv-namagauchys-znayty-ukrayinsku-ppo.html

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Російські військові використовують різні тактики, намагаючись знайти спосіб оминати українську систему ППО.

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Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Те, що вони намагаються використовувати різні тактики — вони відчувають і виснажують нашу систему протиповітряної оборони, намагаються знайти спосіб її обходити. І також розширюють свою тактику через те, що немає стійкого запасу коштів, якими можуть діяти. Тобто використовують те, що вони вже залишилися, — сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

Високоточну зброю росіяни нині вже економлять, а іншу використовують, щоб випробовувати і перевірити, де ж саме засоби української системи ППО.

Нагадаємо, що очільник ГУР Кирило Буданов сьогодні розповів, що протягом місяця росіяни накопичують ракети для зриву наступальної операції ЗСУ.