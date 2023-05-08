Зеленский провел заседание Ставки. Фото: ОПУ

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Засідання Ставки верховного головнокомандувача провів президент Володимир Зеленський у понеділок, 8 травня.

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Учасники засідання, серед яких було керівництво Офісу президента, Кабінету міністрів, РНБО, командування ЗСУ, ГУР та очільники інших силових структур, заслухали дані про наслідки нещодавніх російських повітряних атак та говорили про їхнє подолання. Піднімалося питання й можливості посилення захисту населення й об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. Про це повідомила прес-служба ОПУ.

Також учасники засідання заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та плани ворога на найближчий час. Зеленському доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту.

Крім того, військові та чиновники проаналізували стан забезпечення підрозділів Сил оборони озброєнням та боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

Доповіли на засіданні Ставки й про постачання артилерійських боєприпасів та ракет усіх типів для потреб ЗСУ у 2023 році.

Нагадаємо, 25 квітня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорювали ситуації на найскладніших напрямках фронту.