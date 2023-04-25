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Зеленський збирав Ставку — актуалізували дані про найскладніші ділянки фронту
Зеленський збирав Ставку — актуалізували дані про ситуацію на полі боюhttps://racurs.ua/ua/n182362-zelenskyy-zbyrav-stavku-aktualizuvaly-dani-pro-sytuaciu-na-poli-bou.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 25 квітня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це він повідомив у соцмережах.
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Головною метою сьогоднішнього засідання стала необхідність актуалізації інформації щодо ситуації на найскладніших напрямках фронту.
Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця, — вказав глава держави.
Окрім цього, військово-політичне керівництво України підбило підсумки чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». Зеленський наголосив на необхідності прискорювати темпи постачання зброї.
Також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги, — підсумував президент.