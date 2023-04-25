Зеленський збирав Ставку — актуалізували дані про найскладніші ділянки фронту

https://racurs.ua/ua/n182362-zelenskyy-zbyrav-stavku-aktualizuvaly-dani-pro-sytuaciu-na-poli-bou.html

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Президент України Володимир Зеленський 25 квітня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це він повідомив у соцмережах.

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Головною метою сьогоднішнього засідання стала необхідність актуалізації інформації щодо ситуації на найскладніших напрямках фронту.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця, — вказав глава держави.

Окрім цього, військово-політичне керівництво України підбило підсумки чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». Зеленський наголосив на необхідності прискорювати темпи постачання зброї.