Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский собирал Ставку – актуализировали данные о ситуации на поле боя
Зеленский собирал Ставку — актуализировали данные о ситуации на поле бояhttps://racurs.ua/n182362-zelenskiy-sobiral-stavku-aktualizirovali-dannye-o-situacii-na-pole-boya.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 25 квітня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це він повідомив у соцмережах.
.
Головною метою сьогоднішнього засідання стала необхідність актуалізації інформації щодо ситуації на найскладніших напрямках фронту.
Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця, — вказав глава держави.
Окрім цього, військово-політичне керівництво України підбило підсумки чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». Зеленський наголосив на необхідності прискорювати темпи постачання зброї.
Також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги, — підсумував президент.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...