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Ракурс
Зеленский собирал Ставку – актуализировали данные о ситуации на поле боя

Зеленский собирал Ставку — актуализировали данные о ситуации на поле боя

25 апр 2023, 14:20
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Президент України Володимир Зеленський 25 квітня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це він повідомив у соцмережах.


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Головною метою сьогоднішнього засідання стала необхідність актуалізації інформації щодо ситуації на найскладніших напрямках фронту.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця, — вказав глава держави.

Окрім цього, військово-політичне керівництво України підбило підсумки чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». Зеленський наголосив на необхідності прискорювати темпи постачання зброї.

Також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги, — підсумував президент.

Источник: Ракурс


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