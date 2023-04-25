Момент сдачи оккупанта в плен показали ВСУ

https://racurs.ua/n182358-moment-sdachi-okkupanta-v-plen-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Військовослужбовець окупаційної армії росії самостійно здався у полон воїнам Збройних сил України. Він підійшов до позицій ЗСУ з піднятими руками, його затримали.

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Зауважимо, що зі слів очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, українська сторона наближається до проведення обмін військовополоненими у форматі «всіх на всіх». Наразі вже вдалося обміняти 2,2 тис. осіб.

Нагадаємо, 18 квітня уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що зниклими безвісти вважають близько 7 тис. громадян України. Близько 60−65% осіб з тих, які вважаються безвісти зниклими, зазвичай, перебувають у полоні.