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Момент сдачи оккупанта в плен показали ВСУ
Момент сдачи оккупанта в плен показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182358-moment-sdachi-okkupanta-v-plen-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Військовослужбовець окупаційної армії росії самостійно здався у полон воїнам Збройних сил України. Він підійшов до позицій ЗСУ з піднятими руками, його затримали.
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Зауважимо, що зі слів очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, українська сторона наближається до проведення обмін військовополоненими у форматі «всіх на всіх». Наразі вже вдалося обміняти 2,2 тис. осіб.
Нагадаємо, 18 квітня уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що зниклими безвісти вважають близько 7 тис. громадян України. Близько 60−65% осіб з тих, які вважаються безвісти зниклими, зазвичай, перебувають у полоні.
Диктаторы, тираны и людоеды
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