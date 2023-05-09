МИД напомнил гостям парада в москве, что военный преступник путин использовал их

https://racurs.ua/n182842-mid-napomnil-gostyam-parada-v-moskve-chto-voennyy-prestupnik-putin-ispolzoval-ih.html

Ракурс

Україна вважає участь лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у російському «параді перемоги» в москві поряд із воєнним злочинцем володимиром путіним аморальним і недружнім кроком.

.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Під час заходу воєнний злочинець, президент рф володимир путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів, виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій. А в ніч перед парадом москва випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 по Києву.

Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв’язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу. Народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад в перемогу над нацизмом 78 років тому. Вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом, — йдеться у заяві МЗС.

Натомість учасникам зібрання у москві була продемонстрована російська військова техніка, яка вже десятий рік поспіль бере участь в неспровокованій агресивній війні рф проти України, нагадує міністерство.